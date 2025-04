"Maratonidistants on olnud tavaliselt, kuid sellel aastal on see esmakordselt eraldi. Võimalik, et järgmise aasta Birminghami EM-i raames saab veel maratoni näha, kuid tulevikus hakkabki see üritus olema lahus tavapärasest kergejõustiku programmist," ütles Nurme pressiteate vahendusel.