Kristina Mägi FOTO: Saarte Hääl

Jaanipäev on alati olnud see aeg, mil suured turistide massid saartele liikuma hakkavad. Ka seekord jagus meil võidupühal ja jaanipäeval külalisi nii Kuressaarde kui ka üle kogu Saaremaa.

Mida meie saartel sel suvel külalistele ja ka oma inimestele pakkuda on?

Sel nädalal valmib Visit Saaremaal blogipostitus saarte uutest söögikohtadest. Neid on tänavu tulnud tõesti palju – nagu seeni pärast vihma, Sõrvest Muhuni, kokku 15–16. On päris uusi toitlustusasutusi ning ka selliseid, kus on vahetunud operaator ning vanale kohale antud uus hingamine. On niisuguseid söögikohti, mis tegutsevad üksnes suvel, ja selliseid, mis jäävad avatuks aasta ringi.

Eriti üllatab Muhu Liiva keskus, kus asub lausa tänavatoidu allee. Tänavatoidu pakkujaid oli seal juba enne omajagu. Tänavu on osa oma tegevust laiendanud, ent leidub ka täiesti uusi tegijaid. Valikut jagub Liival tõesti väga palju. Teist strateegiliselt nii head kohta annab muidugi välja mõelda – Liiva linnast ei saa ju üle ega ümber.

Kui ettevõtjatel on julgust ja nad näevad potentsiaali uus söögikoht avada, siis on ka lootust, et kliente tuleb.

Seitsmes suvi giidituure

Nagu igal aastal toimuvad ka sel suvel Kuressaares laupäeviti traditsioonilised giidituurid: igal laupäeval kell 11 Kuressaare raekoja eest.

Esimene tänavune giidituur leidis aset möödunud laupäeval. Kui tavaliselt oleme nende tuuridega ühele poole jõudnud augusti keskpaigaks, siis seekord kestavad need natuke kauem, 21. augustini ehk Salme viikingituruni.

Kui esimesel aastal alustati giidituure vaikselt, kõigepealt eesti ja inglise keeles, siis aastatega on valik keelte osas täienenud. Praegu tehakse tuure neljas keeles: lisaks eesti ja inglise keelele vene ja soome keeles. Tõsi, arutasime giidide ühinguga, kas teha ka saksakeelseid tuure, ent tänavu jäi see siiski nõuks. Vahest saab see mõte teoks järgmisel aastal.

Näitas ju eelmine suvi, et välismaalastest turistide arv jäi pärast koroonakevadet üsna tagasihoidlikuks. See-eest oli eestlastest külalisi saartel mullu suvel väga palju. Seda võis näha ka mullustel eestikeelsetel giidituuridel, kuhu vahel kogunes isegi rohkem kui bussitäis rahvast. Nii suure rahvahulgaga – 50–60 inimesega on ühel giidil paraku keeruline tegeleda.

Need Kuressaare linna tutvustavad tuurid pole mõeldud üksnes turistidele, vaid seal saavad palju põnevat kuulda-näha ka kohalikud inimesed. Ja miks mitte käia sellisel tuuril rohkem kui kord. Giidid on ju igal nädalal erinevad ning igaüks neist tutvustab Kuressaaret pisut teistmoodi kui kolleegid.

Lisaks traditsioonilistele giidituuridele on meil tänavu kavas teematuurid koostöös Kuressaare ametikooli giidiõpilaste ja teiste toredate saarlastega – samuti 21. augustini. Üheksa nädala jooksul toimub üks tuur igal laupäeval. See algab samuti Kuressaare raekoja eest, aga kell 15.

Kõik teematuurid on eestikeelsed ja kõigi teemad erinevad. Ametikooli õpilased teevad neid tuure oma praktikatööna ning iga giidiõpilane on ise valinud teema, mis teda kõnetab.

Esimene, möödunud laupäeval asetleidnud tuur kandis pealkirja “Arhitektuuripärlid Kuressaare kuurordis”. Tulemas on “Kunst Kuressaare tänavatel” ja “Kuressaare kaunid aiad” (mõlemad on mõeldud ka vaegkuuljatele), “Heli (Läätse) jälgedes”, “Kuressaare legendid ja lood”, rattatuur Kuressaare raekojast Port Arturini. Tänavusel eelviimasel tuuril räägib oma kodulinnast raamatu “Minu Kuressaare” autor Mele Pesti, viimasel aga tutvustab loodusfotograaf Martin Vesberg publikule Kuressaare loodust.

Mitte ainult turistidele!

Nendele tuuridele on oodatud kõik, nii külalised kui ka kohalikud. Võin omaenda kogemustest kinnitada – käia mööda linna koos kohalike inimestega ja näha seda linna nende pilgu läbi on väga põnev.

Kuna giidituuridel käib igal suvel sadu ja sadu inimesi, siis see ettevõtmine igal juhul õigustab ennast.