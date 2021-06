Parkimisega patustajaid kontrollitakse harva

Talvel ei kontrollitud parkimist üldse. Parkimiskontrolörid olid aktiivsemad kevadel, mil linnas oli vabu parkimiskohti küllaga ning tühjas linnas tuletati parkijatele siis hoiatuskirjadega hoolega meelde ajalise parkimise nõuet. Suvisel tippajal on järelevalve jälle unarusse jäänud.

“Kuna parkimiskorralduse nõuetest kinnipidamise kontrollimine on üks paljudest järelevalveteenistuse töövaldkondadest, sõltub kontrollimise sagedus järelevalveametnike töömahust, mis on suveperioodil suurem,” ütles Merioja-Nuum, viidates, et järelevalveametnikel pole lihtsalt aega.