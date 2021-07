“Kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamise oskus ja ettekujutus oma õpitee kujundamisest – need on kolm vajalikku oskust, et saavutada ükskõik mida tänapäeva maailmas,” kirjutab Kuressaare gümnaasiumi võõrkeeleõpetaja Ave Jõgi.