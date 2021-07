Üle 30-kraadist kuumust jagub vähemalt järgmise nädala keskpaigani

Laupäeval saab kõrgrõhuala pisut mõjusamaks. Öö hakul sajab veel saartel ja mandri lääneservas hoovihma ja võib äikest olla. Päev on enamasti sajuta. Puhub mõõdukas kagutuul. Sooja on öösel 17-22, päeval 27-33, meremõjuga rannikul kuni 25 kraadi.

Pühapäeval jääb Eesti Venemaalt ulatuva kõrgrõhuala ning Läänemerele nihkunud madalrõhuvööndi serva. Öösel on hoovihma ja äikese tõenäosus suurem Lääne-Eestis, päeval on üksikuid hoogsadusid. Sooja on öösel 17-22, päeval 22-27, Ida-Eestis kuni 30 kraadi. Tuul pöördub läänekaarde ja toob värskendust.