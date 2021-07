Saaremaal filmitakse kultusfilmi uusversioon

Režisööri Ergo Kulla sõnul tehakse headest teostest ikka uusi versioone, viidates asjaolule, et omaaegne Sulev Nõmmiku lavastatud „Siin me oleme“ loodi Juhan Smuuli monoloogi „Suvitajad“ ainetel. Uusversioonide lavastamine on levinud teatris ja üha enam ka Lääne filmimaailmas.

„Tegu on kihvti teosega ja sellest saab edukalt teha tänapäeva sotsiaalse tausta ja ühiskondliku närviga uus komöödialugu,“ selgitas lavastaja, et filmi tegevus tuuakse praegusesse aega.

Filmi tegevprodutsent on Saaremaa Ühisgümnaasiumi vilistlane Olev Sten Erik Jõgi, kes on alates 2015. aastast mänginud telesarjades ja töötanud ka operaatori assistendina. Üheskoos lavastajaga külastasid nad nädala algul Saaremaad, et üle vaadata võimalikke võttepaiku. Jõgi märkis, et potentsiaalne asukoht on neil Leisi kandis leitud, kuid midagi kindlat veel selles osas pole.