“Grand Man tiitel on väga suur ja muidugi väga meeldiv üllatus, aga see kaugeltki ei ole tunnustus ainult minule, see on tunnustus kogu onkoloogiale. Sel aastal möödub onkoloogia rajamisest Eestis 75 aastat, onkoloogia on interdistsiplinaarne mitte ainult eriala sees, vaid ka tõeliselt erialadevaheline koostöö. Seega on see tunnustus kõigile neile spetsialistidele, mitte ainult arstidele, vaid ka õdedele ja hooldajatele, kes onkoloogia vallas tööd teevad ja patsiente aitavad,” ütles Saaremaalt pärit Vahur Valvere preemiat vastu võttes.