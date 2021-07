Koroona-aegsed uuendused

Vahepeal on toimunud ridamisi väga suuri muutusi ümbritsevas elus ja ka prioriteetide muutumisi töösfääris. Elu koroonakriisis on toonud esile raamatukogude tähtsuse ja vajaduse tõusu raamatukoguteenuse järele.

Meie inimesed on pidanud väga kiiresti reageerima muutustele – olema võimelised aina rohkem pakkuma lahendusi läbi erinevate e-keskkondade, võtma vastu kohati riskantseid otsuseid, teadmata veel nende tulemusi ja tagajärgi. Aga me oleme sellega siiski hakkama saanud.

Raamatukogude tähtsuse suurt kasvu on ära märkinud ka kultuuriminister Anneli Ott, kes on öelnud muu seas järgmist: “Oleme tõdenud, et koroonakriisis vajatakse raamatukogusid üha enam. Raamatukogu on olnud kogukondadele suureks toeks. Teisalt on koroonakriis sundinud raamatukogusid endid leidma nutikaid lahendusi teenuste osutamisel ning suuresti just lisaeelarve toel püüame raamatukogudes pakutava aidata täiesti uuele tasemele.”