Saaremaa vallavalitsuse järelevalve peaspetsialisti Inga Merioja-Nuumi sõnul on kontrollimisel lisaks trahvidele tehtud kümneid suulisi hoiatusi juhtudel, kui autojuht on trahvi vormistamise käigus kohale ilmunud.

Juuni lõpus kirjutas Saarte Hääl, et ajalise parkimise järelevalve on jäänud unarusse. Toona märkis Merioja-Nuum, et ametnikul on ka mitmeid teisi töökohustusi, mistõttu ei saa pühenduda vaid parkimise kontrollimisele. Tema sõnul antakse endast parim, et saarlased ja külalised parkimiskorralduse nõudeid täidaksid.