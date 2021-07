Saaremaa vallavalitsuse transpordinõuniku Mika Männiku sõnul on testid läinud üle ootuste hästi ning tema on tuleviku suhtes positiivselt meelestatud.

Nõudepõhise transpordi korral annab inimene logistikule teada oma sõidusoovi koos koha- ning kellaajaga ja vastavalt sellele koostab logistik sõiduplaani, arvestades ka teisi sõitasoovijaid. Nõudepõhine transport töötab kella kuuest hommikul kuni kella kümneni õhtul ning tingimuseks on see, et 30 minuti jooksul ei tohi samas paigas olla võimalust sõita liinibussiga. Oma soovist peab teada andma 24 tundi varem ning tühistamise viimane tärmin on 12 tundi varem.