I Land Sound tekitab kohalikes taas lahkarvamusi

Poleemika Facebookis sai alguse reedel, kui neljapäeva alanud ja välja müüdud festivali esimesel päeval kandus müra lisaks Orissaare alevikule ka Muhusse. Esinejaid olevat hästi kuulda olnud ka Orissaarest linnulennult 12 kilomeetri kaugusel Pädastes ja mujal naabersaarel. Orissaares elavad inimesed kurtsid, et kuna ilmad on palavad, tuleb öösiti aknaid lahti hoida, kuid siis elaks justkui festivali keskel. Seevastu arutelu teine pool ütleb, et tegemist on üritusega, mis toob Orissaarele tulu.

I Land Soundi esindaja vastas Saarte Hääle päringule, et nad püsivad neile valla poolt antud loa raames. „I Land Sound on suur ettevõtmine ja paratamatult on paljudele rahulolevatele kohalikele vastukaaluks ka neid, kes ei ole rahul,” öeldi ühismeedias saadetud vastuses. Liigvalju muusika kohta öeldi, et heli kandub looduses edasi nendest sõltumata ning paluvad inimestelt mõistmist ja kannatlikkust.

Vallavalitsuse järelvalve peaspetsialist Martina Kommel ütles, et vallal puudub võimekus reageerida probleemidele öisel ajal või nädalavahetusel. Tema soovitus on kohest lahendust vajavate muredega pöörduda politseisse. Kommel lubas ürituse korraldajaga ühendust võtta ja rääkida kohalike öörahu tagamisest.

Ühismeedias kirjutatakse, et murega ongi pöördutud ka politsei poole. Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ütles, et politsei reageerib liigse müra kohta tulnud teadete puhul, mis tulevad pärast valla poolt antud ürituse korraldamise luba kehtestatud kellaaega.

Liigne müra võib saada korraldajatele saatuslikuks järgmisel aastal loa taotlemisele. „Jätkuvate probleemide korral saame tulevikus seada Illiku laiul toimuvatele üritustele ajaliselt karmimad piirangud,” märkis Kommel.

Saaremaa vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Kristel Peeli sõnul tahavad nad leida tasakaalu, et mastaapne üritus saaks toimuda, kuid ei tekitaks probleeme. See ülesanne on tema hinnangul keeruline.

Ta ütles, et ühelt poolt rikastab festival kohalikku kultuuriruumi ning toob Orissaarele kasu, kuid kõik hea tuleb paraku millegi arvelt. „Soovime loomulikult, et kohalikud inimesed ei peaks olema ürituse toimumise tõttu häiritud ja lapsed saaksid öösel magada,” ütles Peel.