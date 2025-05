Mesinik Aimar Lauge ütleb, et kui soojakraadid püsivad viie-kuue plusskraadi juures, siis mesilased käivad tarust väljas hädapärast juua toomas ja tolmeldamist ei toimu. Samaoodi ei erita taimed jaheda ilmaga ka nektarit. "Panin tähele, et vaher õitseb juba kolm nädalat. Soojal kevadel õitseb ta ära viie päevaga, sest mesilased tolmeldavad puu kiiresti ära."

Mesinik ja aiapidaja Taavi Väli sõnab, et tema Praakli aias lõppes alõtšade õitsemine, ilma et mesilasi oleks nende peal näha olnud. Väli üks mesilastaru asub viljapuude keskel, seal saab mesilindude tegevusest hea ülevaate. "Mul on aias üks veenõu. Mesilased lendasid ainult sinna ja tagasi tarru. Ilmad olid nii jahedad ja tuulised, et mujale nad ei läinud. Väga huvitav oli seda vaadata."