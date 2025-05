RMK kavatseb Saaremaa matkatee avada järgmisel aastal

RMK külastuskorraldusosakonna Lääne-Eesti piirkonna juhataja Aili Küttim ütles, et aastapikkuse eeltöö tulemusel valmis hiljuti Saaremaa matkatee esialgne rajajoon. Kui palju olemasolevast kavandist pärast maaomanike kooskõlasturingi läbimist järele jääb, selgub ilmselt aasta lõpus. Saaremaal paikneb riigimets väga hajusalt ja riigile kuuluvate lahustükkide vahele mahub palju eramaid. Seega võib tänaseks tõmmatud rajajoon aasta lõpuks üksajagu muutuda. "Arvan, et see hakkab kokku tõmbuma tulenevalt sellest, kuidas eraomanikud meid oma krundi piirest läbi lasevad," rääkis Küttim.