Esmaspäeva öösel madalrõhulohk eemaldub ja kui öö hakul võib veel kohati hoogvihma tulla, siis pärast südaööd taevas selgineb. Loodetuul ulatub puhanguti 14 m/s, hommikuks tõmbub veidi tagasi. Õhumass vahetub värskema vastu ja temperatuur on 12..17, rannikul kuni 20°C. Päevaks tugevneb kõrgrõhkkonna mõju ning suuremat sadu ei tule, on vaid üksiku vihmahoo võimalus. Loode- ja läänetuul on pärastlõunal põhjarannikul puhanguti tugev. Õhutemperatuur on 19..24°C.

Teisipäeva öö on kõrgrõhkkonna servas mõõduka läänekaare tuulega, sajuta ja võrdlemisi selge taevaga. Hommikul lisandub Eesti lääneserva pilvi ja on võimalikud ka üürikesed vihmahood. Õhutemperatuur on 10..15, rannikul kuni 18°C. Päeval läheneb Soomest madalrõhulohk ning lääne- ja edelatuul tugevneb. Üle Eesti kerkib üles pilverünki, millest siin-seal hoog vihma tuleb. Õhutemperatuur on 20..24°C.

Kolmapäeval liigub madalrõhulohk ühes rünksajupilvedega üle Eesti. Sajuhooge tõenäoliselt kõikjale ei jagu ja ilmselt ei kujune ka sajuhulk piisavaks, et kuivusele laialdaselt leevendust tuua. Tuul pöördub loodesse ja põhja ning on võrdlemisi tugev. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval 18..23°C.

Neljapäeval madalrõhkkond kaugeneb ja lääne poolt laieneb madalrõhkkonna serv üle Läänemere. Kahe rõhuala piirimail puhub võrdlemisi tugev loode- ja läänetul. On nii selget taevast kui pilverünki, millest eelkõige päeval mõnes kohas kerge vihmahoog tuleb. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 10°C lähedale, päeval tõuseb 20°C ümbrusse.