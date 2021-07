Kaju tõdes, et kuna sotsiaalvõrgustiku Facebook ornitoloogiagrupist oli sarnane piltuudis eelmisel aastal läbi käinud, siis sai ta kohe aru, millega tegemist on. “Vaene lind oli ilmselt ebaõnnestunult maandunud nii, et jäi peadpidi aia vahele kinni,” kirjeldas Kaju. Teised varesed kraaksusid sealsamas puu otsas. “Läksin tasakesi linnu juurde ja võtsin kätega ümbert kinni, et ta ei saaks rapsida ning tõstsin ettevaatlikult üles,” kirjeldas mees linnu päästeaktsiooni.