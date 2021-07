Hiiumaa vallavalitsuse hinnangul ei tohiks Saaremaa liini tõrget lahendada hiidlaste arvelt

Tasuja sõnul on tõsiasi, et Saare maakonna olukord ei muutu samas proportsioonis paremaks kui Hiiumaa oma halveneb: “Iga reisitõrke järellainetus kestab veel vähemalt pool aastat, kajastudes vähenenud üleveomahus, ööbimiste arvus, poekülastatavuses jne. Ka seda mõju tuleb otsuste juures arvestada.”

Just juuli ja august on Hiiumaale ja Hiiumaalt reisijate ning sõidukite üleveo osas rekordiks saamaks. Juba möödunud aasta juulis veeti Hiiumaa liinil sõidukeid üle 44 728, aastal 2019 oli sama number 41 250. Reisijate arv oli 2020. aasta juulis 113 088, aasta varem 104 756. Seega kasv on märgatav, mis pani proovile isegi suured laevad. Selle aasta juulis võib eeldada veelgi suuremaid numbreid. Tasuja sõnul ei ole sellises olukorras suure laeva asendamine väikesega võimalik.

Olulised argumendid on Hiiumaa vaates ka tunduvalt pikem teekond merel, millega kaasneb Saaremaa ooteajast märgatavalt pikem seisak sadamas, kui laevale ei mahu. Samuti tuleb arvestada, et laevateest osa sõidab laev kanalis, mistõttu vabagraafikus sõitmine on problemaatilisem kui Kuivastu-Virtsu liinil – väljuda tuleb siiski graafikujärgseid reise arvestades, et kanalisse ära mahtuda.