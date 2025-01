Pärimustoidu austaja Õile Aavik: "Juta oli Inimene suure algustähega, kes märkas kõike, abistas alati abivajajaid..."

Oma ajast ees olnud Juta sai küllaltki sageli kuulda arvamusi, et kes sellisesse söögikohta, mis pakub "tuhliputru ja notti", ikka sööma tuleb. See Jutat ei heidutanud, tal oli kindel eesmärk ja tahe oma piirkonna elu arendada. Juta toetas kohalikke talunikke, ostes neilt söögimajas kasutatava tooraine – kohaliku, tervisliku ja värske.

Lümanda söögimaja on oma maitsvate ja ausast toorainest valmistatud toitudega kuulsust kogunud nii kodusaarel, Euroopa Liidu erinevates riikides kui ka väljapool Euroopat. Näiteks Kanadast tulnud külastajad tahtsid kindlasti sööma minna Lümandasse, kuna olid kuulnud sealsest meeldivast perenaisest ja söögimajas pakutavatest kohalikest esivanemate toitudest.

Juta oli alati valmis jagama oma ideid ja tutvustama meie toidukultuuri nii Jaapani kui ka paljude teiste riikide ajakirjanikele ja toiduhuvilistele. Aastaid tagasi Eesti Peakokkade Ühenduse suvepäevadel Saaremaal külastati paljusid tunnustatud toitlustusettevõtteid, lõunasöögipaigaks valiti aga Lümanda söögimaja. See külaskäik jättis kõigile kustumatu mulje – rahvarõivastes perenaine Juta võttis külalised talle omaselt rõõmsa naeratusega vastu, pakutav toit oli ehe ja imemaitsev. Terve õhtu oli teemaks Juta soe, sõbralik ja äärmiselt tähelepanelik, hooliv suhtumine klientidesse.

Juta, sinu alustatud tee meie kultuuri ühe osa, pärimustoidu propageerimisel ja edasiandmisel on jätkusuutlik nii kohaliku kogukonna arengu kui ka rahvatervise seisukohalt.

Albert Einstein on öelnud: "Ainult teiste nimel elatud elu on elamist väärt." See lause iseloomustab meie Jutat, aga täielikuks kirjeldamiseks jääb lihtsalt sõnu väheks.