Leisikad ei loobu ammusoovitud kergliiklusteest

Leisi osavallakogu liige Anti Leedu ütles, et Leisi kergliiklustee oleks pidanud valmima juba mitu aastat tagasi. Kõik teeehitusprojektid on ammuilma valmis, kuid paraku nihkub ehituse tähtaeg valla ja transpordiameti plaanides üha edasi ja endiselt kulgeb enamiku Leisi kooli õpilaste koolitee mööda eluohtlikku riigimaantee teepeenart. Rannamaantee äärde peaks tulema 1,7 kilomeetrit kergliiklusteed ja Upa–Leisi tee äärde 560 meetrit kergliiklusteed.

Kaido Padari sõnul lähtub transpordiamet teetööde reastamisel mitmest näitajast, väga tähtis on kohaliku omavalitsuse enda rahaline panus. Padar soovitas osavallal teha Saaremaa vallavalitsuses selgitustööd, et vald nõustuks töid osaliselt rahastama. Kergliiklusteed Leisi keegi eraldi tegema ei hakka, see saab tulla Padari sõnul vaid koos trassiehitusega ja maantee rekonstrueerimisega.