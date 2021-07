Saaremaa teine rahvusvahelise lennuliini võimalus on ühendus Riiaga. Peame tunnistama, et Rail Baltic kärbib Tallinna lennujaama tiibu veelgi.

Saaremaa vald on nüüd küll suur ja palju tugevam kui varasemad 12 või veel varasemad 15 valda. Siis olnuks igasugune suurem algatus mitte mõeldud-tehtud-, vaid mõeldud-mõeldud-laadis. Samas kõiki olulisi valda puudutavaid otsuseid pole me jätkuvalt ja vähemalt seni päris ise teha saanud. Oleme hõlma pidi riigi bürokraatia kütkeis. Suur pilt ja pikk plaan pole samuti saarlaste kätes. Aga ega me keskvõimuga arutamata suuri asju teha saagi.

Nokk ja saba korraga lahti

Konverentsikeskusega on natuke samamoodi nagu aasta tagasi gaasibussidega. See, et need nüüd sõidavad, on minu arvates Saaremaa valla kõige läbimurdelisem saavutus. Saime ju korraga lahti nii ühe probleemi noka kui ka saba. Saarel ei saanud kasutada transpordiks gaasi, kuna puudus tankla. Tanklat polnud aga seepärast, et gaasi tarbijaid oli vähe.

Saaremaa Piimatööstuse juurde rajati tankla, mille ehitamine maksis ligi 850 000 eurot. Sellest suurema osa investeeris ettevõte ja veerandi kattis Keskkonna Investeeringute Keskus IK-i toetusena. Kuressaare tankla ankurkliendiks sai aga Saaremaa bussiliinivõrku teenindav Go Bus, kes tõi kümneaastase liinilepingu raames maakonda 26 uut bussi – valdav osa neist gaasibussid.

Sama oleks vaja konverentsikeskusega ja Saaremaa turismiga üldisemalt – panna korraga paika piisavalt hea sisuteenus ehk üritused ja transpordi logistika.

Rahastamise osas ei peaks me, käsi pikalt ees, Toompeale minema. Riigiisadelt oleks vaja abi, et taastada kunagi seaduses olnud turismimaks. See 2-3 eurot külastaja kohta, mida koguma peaks, ei pane enamikul silma pilkuma. Praami- ja lennukipileti hinnad kõiguvad nädala sees rohkemgi ning vähegi väljamaal käinule tuleb selline mikromaks tuttav ette.

Me ei peaks seda aga koguma keerukalt, sadades majutuskohtades. 99% tulijaist kasutab saartele saabumiseks ju kaht laeva- ja üht lennuliini. Küllap jahisadamad ning tellimuslendude tegijad saavad samuti oma osa kogutud.