Just täna ülikoolides käiva põlvkonna täiendav kõnetamine võiks olla märksõna, kui hakata uut kultuurikeskust rajama. See ei pea olema NYC, mis ei maga, kuid tegevust võiks selles majas jaguda 16–18 tunniks päevas. Avame ideekonkursi, kus kõik mõtted on head, kui näidatakse ära, kuidas külaline keskuse üles leiab. Iseenesest laheneb olukord ka igasugu pidulike sündmuste, riiklike tähtpäevade, korporatiivsete vastuvõttude ja muu jaoks. Sellises suurusjärgus saali mahub ka vabariigi presidendi vastuvõtt 24. veebruaril, suuremad teatriproduktsioonid ja kontserdid. Soovitan korraks avada Alexela kontserdimaja sügisese kava alates Gunnar Grapsi 70. sünniaastapäeva juubelikontserdist, lõpetades Vahtangovi teatriga. Kõik see mahuks ja sobiks Kuressaare lavale. Võib võtta lahjemat sorti mürki, et hea akustikaga saali ja väärt klaveri olemasolu korral, mille aitab omandada allakirjutanu, tekiks Kuressaarde hulk uusi festivale. Olemasolevad, nagu Mustjala festival, saaksid platvormi korralikuks arenguhüppeks. Aga võib olla on see ka ajendiks Jazzkaare, Tallinn Music Weeki ja juba eelpool viidatud meie teiste kultuuri suurkujude juhitud festivalide jõudmiseks saarde. Saaremaa lummab kõiki.

Kes maksab peo arve?

Rohelised energialahendused teevad silma Euroopa rahale, seda esiteks. Aus ja läbipaistev PPP konkurss toob kohale kvaliteetsed ja ehk ka missioonitundelised investorid, seda teiseks. Täna on finantsturud heas seisus, mitmed inimesed teenivad ainuüksi selle artikli lugemise ajal palju raha, aga see hetk ei kesta igavesti. Stabiiline rahavoog omavalitsusest partneri näol on igale pikaajalisele investorile atraktiivne.

Rõhutan veel kord, kui ajada asju läbipaistvalt ja ausalt, ei maksa isegi väga hea kaup liiga palju. Usun, et Saaremaaga seotud ettevõtjate, seda nii vanas majanduses nime ja kapitali teinud kui ka startup-maailma tähtede hulgas on missioonitundelisi inimesi, kellega õnnestub kokku panna grupp ja leida rahastus rahvusvahelise arhitektuurikonkursi korraldamiseks ning võitja töö eest tasumiseks. Seda kolmandaks. Keskuse sisustamine, tehnika ja instrumentide ost on ehk esimene hetk, mil võiks pöörduda ka riigieelarveliste vahendite suunas. Kui see ahel töötab, on ka julgust pöörduda saarlaste ja Saaremaa sõprade poole ning tõestada läbi suure ühise rahakorje, et me suudame selle asja ära teha ilma, et peaks end riigieelarve nisa külge riputama või muidu Tallinna otsustajate ukse taga end alandamas käima. Kas tuhat saarlast ja Saaremaa sõpra ostavad 10 euro eest oma nime kultuurikeskuse seinale? Kolm tuhat ostab, arvan. Ja nad hakkavad hiljem seal käima, kutsuvad kaasa sõpru ja sugulasi, sest see on meie kõigi oma.