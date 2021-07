“Millal see Tõll ometi korda tehakse?” Küllap on see küsimus meeles mõlkunud paljudel. Kui parvlaevaga juhtunud õnnetuse pärast jääb kellelgi teoks tegemata järsku pähekaranud mõte mandrilt Muhu- või Saaremaale meelt lahutama sõita – mis siis ikka. Palju rohkem peavalu põhjustab Tõllu “haiguspuhkus” aga neile, kelle sissetulek sõltub sellest, kui korralikult praamiliiklus toimib.