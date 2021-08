Laevatee süvendamine muutis erakordse matkaraja ohtlikuks

RMK Lääne piirkonna külastusala juht Üllar Soonik ütles, et ajalooline rada on endiselt alles ja inimesed käivad sealt üle. RMK Loona teabepunkt aga külastajatele raja kohta enam infot ei jaga. RMK matkaradade hulgas oli Käkisilma matkarada Eesti mõistes harukordne ja pakkus suurt huvi välismaalastele. Õnnetus ebaturvalisel matkarajal toob RMK-le igal juhul kaasa kahjunõude.

Vilsandi turismiettevõtja Marko Kullapere ütles, et matkaraja likvideerimine on suurusjärgus poole võrra seal liikuvate inimeste hulka vähendanud. “Ma ei oska öelda, kui palju neist matkajatest on paati üle kolinud, aga kindlasti on osa selle tõttu ka tulemata jätnud,” sõnas Kullapere.