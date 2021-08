Ettevõtte juhatuse liige Kuido Kartau rääkis rahvusringhäälingule, et kuuemegavatiseid tuulikuid, millega kuus aastat tagasi projekti käivitades arvestati, enam ei toodeta. Nende asemel plaanitakse paigaldada 14-megavatised tuugenid. Kartau lisas, et ka alla 1000-megavatiseid tuuleparke enam ei arendatagi ja mida aeg edasi, seda võimsamaks pargid muutuvad.

Suuremad tuulikud vajavad rohkem ruumi. Kui kuuemegavatine tuulik küündib 180 meetri kõrgusele, siis suuremad tuulikud ulatuvad üle 300 meetri. Kusjuures nende rootori diameeter on kuni 280 meetrit. Kartau sõnul eeldab see tuulikute vahel vähemalt pooleteistkilomeetrist vahemaad.

Kartau sõnul ettevõte oma mõtet siiski maha ei mata. Igaks juhuks on neil ka plaan B. Nimelt esitas firma hiljuti taotluse päris uue hoonestusloa menetluse algatamiseks. "See uus taotlus on tõesti suurem ja ta mingis mõttes garanteerib sellise puhverala või vaba ruumi ümber meie selle ala, kuhu me tahame tuulikuid panna," rääkis Kartau.