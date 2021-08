Valitsuse vastavast otsusest võib lugeda, et alates 9. augustist tohib avalikke jumalateenistusi ja usulisi talitusi läbi viia arvestusega, et pühakodades viibib korraga kuni 50 inimest või tuleb arvestada kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega.

Erand ei laiene kirikukontsertidele, millele kehtivad üldised ürituste läbiviimise nõuded. See tähendab, et kui siseruumis on osavõtjaid üle 50, tuleb kontrollida inimeste nakkusohutust.