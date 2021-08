VAATA UUT VIDEOT ⟩ Daniel Levi laulu "One On One" video filmiti Kuressaares

“One On One” on kirjutatud koos UK produtsendi ellisega. “See lugu sündis kuidagi väga orgaaniliselt. Ma mäletan, et jalutasin stuudiosse, mis on sõna otseses mõttes 3-minuti kaugusel mu kodust ja selle lühikese aja jooksul hakkasid erinevad meloodiad mulle ühtäkki järjest pähe tulema.