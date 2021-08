Eelmise aasta augusti lõpus toimunud võistluselt esimese võistluskogemuse saanud nüüdseks 6-aastasele Niklasele hakkasid motospordi põnevus ja adrenaliinimöll väga meeldima, mistõttu võttis kohe vedu ka isa Ardo.

"Poiss võttis omaks kõik, mis me rääkisime. Jättis meelde, õppis ära. Kui nägin, et tal läheb hästi, ei suutnud ma ka iseennast pidurdada," muigab Ardo.

2020. aasta novembris asutas mees motoklubi WarDo Dirtbike Motoclub, kuhu praegu kuuluvadki isa ja poeg kahekesi.

Võidukas noormees

"Selle tegin puhtalt Niklase pärast, et tal oleks suurem kuuluvus- ja klubitunne," selgitab Ardo Johanson. "Tahtsin poisile nimeks Wardo panna, aga selles osas me kokkuleppele ei saanud ja poisist sai Niklas. Siis realiseerisin selle klubi nimena ära. Pealegi on minu enda nimi samuti siia sisse ära peidetud."

Niklas on siiani olnud oma vanusekategoorias enamasti võidukas. Alates sellest, kui ta eelmise aasta augustis võistlemisega alustas, on ta saavutanud seitse esikohta, kaks teist ning kaks kolmandat kohta. Ja veel neljanda ja viienda päris esimeselt debüütvõistluselt. Seejuures on Niklas need tänavuaastased võistlused, kus ta on osalenud, kõik kinni pannud.

Isa Ardo sõnul on ta ise motospordis täielik võhik. Tema tööks on hoopiski baarileti taga jookide segamine.

"Eks me koos õpime. Niklasele nii meeldib, et olen ka ise ennast motospordi koha pealt harinud. Varemalt olen näiteks motika seadistustes vigu teinud, millest poiss on ise tublilt välja tulnud," nendib ta. "Seda ei oska ma aga ausalt öelda, kust tema talent pärit on."

Tegu ei ole kusjuures kuigi puhta ja klantsiva spordialaga. Võib juhtuda, et finišisse jõudes on muda rohkem kui poissi ennast. Niklast see aga ei häiri.

"Ükskord oli üldse nii, et nägin rada ainult läbi prillidel olevate väikeste pilude, kuna kõik oli täiesti muda täis," meenutab poiss naerdes. Närviga tal samuti probleeme pole, Niklase sõnutsi tekib see alles stardipunktis.

Raha võib matma jäädagi

Selline sport nõuab aga nii lapsevanemalt kui ka lapselt täielikku pühendumist. "Ressurssi ja aega läheb, sellega tuleb arvestada. Sellesse auku võib raha matma jäädagi," naerab Ardo. "Aga pojale meeldib, seega pole mul ka südant asja lõpetada."

Kuna raha pole kunagi üleliia, siis on tulnud leidlikkust ilmutada. Motika transportimisvahend on näiteks meisterdatud vanast jalgrattahoidjast. Samamoodi valmis iseenda kätetööna pesur, mis töötab puhtalt õhu pealt.

Ise on disainitud ka motoklubi riided. Roheline värv sümboliseerib Ardo sõnutsi Saaremaad ja siinset loodust.

Tulevik on duo jaoks aga segane. 20. augustil saab Niklas 7-aastaseks, seega liigub poiss oma spordialal klassi ülespoole, mis tähendab, et võistlemine läheb raskemaks ning kulusid tuleb muudkui juurde. Tegu on aga täielikult isa-poja ettevõtmisega, kus kõik tuleb maksta oma taskust. Sponsoreid-toetajaid kui selliseid neil pole.

"Oleme proovinud kohalike firmadega jutule saada, siiani on meile aga ära öeldud," lausub Ardo. "Pidevalt tulevad aga juurde uued hädad, mootor vahepeal jukerdab ja tekivad igasugused jooksvad mured. Murdumistundeid on olnud palju. Justkui on, mille baasil edasi minna, aga kuidas seda kõike korraldada, see on keeruline."

Asjaga jätkamine on nende jaoks seega veel ebakindel. "Seal on enamikul osalejatel töökojad-inimesed ikkagi taga, kes asjad lihtsamaks teevad," nendib isa Ardo. "Samuti teeb elu keeruliseks pidev Saaremaalt minek ja tulek, mis kõik nõuab lisaraha."

Oma oskusi käiaksegi lihvimas pigem Mandri-Eestis, kuna Saaremaal sobivaid radu pole. "Näiteks Kiviõlis või Tihemetsas asuvad teed on palju reljeefsemad, mistõttu on seal ka kasulikum harjutada," räägib Ardo. "Nõnda ei tundu võistluste rajad hiljem noorsportlase jaoks liiga hirmsad."