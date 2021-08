Vald ei taha maksta äpardunud kompostiuuringu eest

Saaremaa valla arenduse peaspetsialist Anu Teppan ütles, et uuringu aruanne on vaatamata valmimistähtaja pikendamisele poolik. Aruandes puudub strateegiline lähenemine biojäätmete kogumiseks ja ringlussevõtuks, samuti käitluslahendused ühes majandusliku tasuvuse analüüsiga.

Teppani sõnul tõi uuringu tegija nurjumise põhjusena välja Covid-19 mõjud. Uuringu koostaja ei osanud ka ette näha, et tööks kulub tegelikult rohkem aega, kui tähtaeg võimaldas.

Lepingu maksumus on 27 000 eurot, millest 22 950 eurot oli projektirahastus ja 4050 eurot maakondlik omaosalus. Kolmapäeval andis vallavalitsus kohtumisel NutriLoop OÜ esindajatega mõista, et soovib lepingu lõpetada ning et vald poolikuks jäänud töö eest raha maksta ei saa.