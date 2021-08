Valjala Rahvamaja juhataja asendajaks valiti Anna Maria Lember

ELAV PÄRIMUS: Suviti Metsamaa pärimustalu aidas elav Anna Maria Lember ütleb, et Kihnu traditsioon ei ela turistide meelitamiseks, vaid kihnlased ise soovivad seda hoida, sest saavad aru, et on erilised mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas. FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees