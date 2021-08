Rääkides uue hoone nimest T-ärimaja, ütles Klotoidi juhatuse liige Madis Lepp, et selle sünni kohta on mitmeid arvamusi. “On väidetud, et nimi tuleb hoone kujust, mis linnulennult vaadates meenutab T-tähte,” rääkis ta. “Veel on versioon, et algselt tahtsime maja nimeks panna hoopiski Tehnika ärimaja, mis langes aga ära, kuna leidsime, et äkki läheb nimi Kuressaares juba olemasoleva Tehnika äriga liiga sarnaseks.”