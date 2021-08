Tulla, et leida hingekosutust, usku, lootust ja rõõmu. Juba enne koroonat olen püüdnud oma lavastustega inimestele hingetuge pakkuda. Pakkuda usku iseendasse, usku sellesse, et ei saa me üksteiseta, ei oska ja polegi vaja leppida elamisega isoleeritult, omaette.

Nii nagu me aastasadade vältel oleme otsinud õnne – toetudes sõbra õlale – nii kestab see inimlik vajadus ajast aega. Hoolimata hirmust, hoolimata haigustest, hoolimata käskudest-keeldudest, loodame meie ikka paremat tulevikku.

Sellest innustunult tekkis seitse aastat tagasi idee rääkida teatrilaval vene helilooja Pjotr Tšaikovski elust ja loomingust. Dramaturg Urmas Lennuk haaras pliiatsi ning kirjutas kirgliku, humoorika, traagilise ja ülimalt emotsionaalse näidendi “Kui seda metsa ees ei oleks”. Urmas kohe ei oska teisiti. Tema kirjutab ikka valuga ja eluga ning poeb niimoodi inimese hinge sisse. Nii ka seekord.

Lavastajana vaimustusin loost, kutsusin kampa Rakvere teatri näitlejad Ülle Lichtfeldti, Eduard Salmistu, Madis Mäeoru ja Margareth Villersi ning vaimustusime juba koos.

Seitsmes suvi on kohe seljataga ja kahjuks jääb seljataha ka ühe ilusa lavaloo lehekülg. Hea Saaremaa inimene, meie väike projektiteater on otsustanud mängida päris viimased kaks etendust Kuressaare linnateatris 30. ja 31. augustil kell 19. See erakordne etendus lõpetab oma teekonna enne kaduvikku hajumist just Saaremaal. Miks Saaremaal?

Esiteks sellepärast, et väikesele projektiteatrile meeldivad suured väljakutsed, ja teiseks, teie ju Saaremaal armastate klassikalist muusikat ja ooperipäevi, ja kolmandaks… Saaremaa publikust paremat pole kuskil maal!

Pean kohe rahustama, Tšaikovski elu ei olnud ainult klassikaline ooper. Eluloo kirjutajad lasevad uskuda, et tegelik elu oli Tšaikovskil kui ehtne rahvamuusika. Täis lorilaule ja balalaikameloodiaid. Tulge vaatama, saate teada. Urmas Lennuk on kirjutanud loo, kust igaüks leiab midagi. Kus saab nii nutta kui naerda, kus on elavat muusikat, suurejoonelist sümfooniat, kus panused on kõrged ning võidud ja kaotused käivad käsikäes.

Hea Saaremaa inimene, kui sa tuled teatrisse, ja ma loodan, et sa tuled, siis tule tervena! Võta kaasa oma tõendid ja paberid, et oled tõepoolest teistele ohutu. Meie kinnitame sulle, et võtame oma tõendid ka kaasa ja haigena lava peale ei roni. Loodan väga, et paljud tulevad meiega koos hüvastijätuks lehvitama suurepärasele armastusloole! Meid võib lohutada kurval tunnil vaid vankumatu usk, et tõeliselt suured mälestused ei sure kunagi!