Saarlane Karin Kreek võitis ERKI Moeshow´

Oma töös kasutas Kreek rohkelt kudumeid, mis on tema kaubamärk olnud varemgi.

Konkursi võidus polnud Karin Kreek enda sõnul kaugeltki kindel, kuid tunnistas, et lootis küll. Noore tarbekunstniku stipendiumiga lõpetatud kõrgkool andis selleks ka põhjust.

Varem kaks korda ERKI Moeshow´l osalenud Kreek rääkis, et alustas kollektsiooni loomist detsembris, mil visandas ideed. Valmistamine hakkas pihta märtsis. Koos väikese suvepuhkusega võttis kollektsiooni valmis saamine aega kaheksa kuud. Lõpptulemus on moekunstniku sõnul tal vist esimene kord, kus ta ka ise tulemusega rahul on.