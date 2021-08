Noortevaldkonna säravamad tegijad said kokku tänukontserdil

“Lubasime raadio vahendusel, et ükskord saame laiemas ringis kokku ning tähistame väärikalt,” ütles Saaremaa vallavalitsuse noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindia Lallo.

Aasta noortevaldkonna tegijaks kuulutati MTÜ Saaremaa Noorsootöö juhatuse esimees Kristin Lauri, tänu kellele on teoks saanud suur hulk noorteüritusi Saaremaa õpilasmalevast infomessini Tuleviku Kompass. Aasta noortevaldkonna teo tegi MTÜ Leisi Noored, kes asutas Leisi noortekeskuse ning on pakkunud erinevaid võimalusi huvitegevusteks ja vaba aja veetmiseks.

Aasta noortevaldkonna toetaja on aga Mobiilse Noorsootöö Buss, mis annab võimaluse jõuda ka nende noorteni, kes noortekeskustesse ei jõua.

Noortevaldkonna tunnustusüritust on korraldatud juba kümme aastat. MTÜ Saaremaa Noorsootöö ja Saare maakonna omavalitsuste koostöös toimuva ettevõtmise mõte on tunnustada ja väärtustada tublisid tegijaid – esile tõsta noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone, noori ning silmapaistvaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul ja maakondlikult tasandil.