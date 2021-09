Sõmera majapidamised liidetakse kõik Kärla veevõrku

Veevärgi juhatuse liige Aivar Sõrm selgitas, et praegu koosneb Sõmera küla vee- ja kanalisatsioonisüsteem kahest osast. Asula Kihelkonna-poolsed majapidamised on liidetud Kärla aleviku ühisveevärgiga, linnapoolsed aga Sõmera Kodu vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga, mida haldab riigile kuuluv AS Hoolekandeteenused. Teenust kasutab kümmekond mitmepereelamut ja mõned individuaalmajad ühtekokku paarisaja inimesega.