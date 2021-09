Oma esitust sisse juhatades ütles Nasva elanik, et esimest korda kuulis ta seda laulu, kui oli 14aastane. Kuressaare linnateatri rõdul kõlanud kolmehäälse meestrio esitus oli võimas. See määranud saarlase elutee. Jüri läks merekooli ja pärast selle lõpetamist sõitis maailmameredel. Aastakümneid töötas ta Saare Kaluris. Ansambel Briis, kus Jüri kaasa tegi, võitis hulga laureaaditiitleid. Seekord mängis võidulaulu saatemuusika salvestajale ansambli kunagine juht Rein Orn. Pala arranžeeris Rein Rand.

Teise koha vääriliseks hinnati Pille Õunapuu esitus. Pille valis võistluslauluks oma ema, Õie-Marie Tehu loomingust "Kui meri laulab". Esimese kolme hulka tulek oli meeldivaks üllatuseks Pillele endale, kes ütles, et ega ta mingi laulja ole, kuid soovis just ema loomingu paremiku esile tuua. See tal ka imehästi õnnestus.