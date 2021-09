Kangelase haual seisid auvalves Saaremaa vabadusvõitlejate ühingu liikmed. Kohal olid Jaan Rohi sugulased. Õnnistamiskõnes ütles peakaplan, et sellised mälestusmärgid kalmistutel on olulised.

“Vabadussõda mäletavad meie vanaisad, kelle isad selles osalesid. Minuealistel juba puudub isiklik kogemus Vabadussõjaga. Seda olulisemad on sellised märgid kalmistutel. Täna on siitkandi rahva uhkuse päev,” rõhutas Kutsar.

Tema sõnul loevad tänased noored ajalooõpikutest, et vabariigi loomise juures oli Päästekomitee ja tähtsad poliitikategelased. Samal ajal jääb tahaplaanile lihtsate sõdurite panus. “Eesti Vabariik kinnistati lahingutes võitlejate poolt. Suure riigi vastu ei saa vaid jõuga, tarvis on ka vaimu,” lausus Kutsar.

Peakaplan meenutas kohalolijatele, et vabadus ei ole kingitus: “Meil tuleb vabaduse eest seista.”

Vabadusvõitlejate ühingu juhatuse liige Tiit Lind avaldas muret selle üle, et pidulikul rivistusel ei osale noored. Ratla külast pärit Paul Aav kohtus koolipoisina Jaan Rohiga isiklikult. “Külas räägiti ikka, et Rohula Jaan Hendrikelt oli kange mees: sai vapruse eest aumärgi. Selle juurde anti talle Koikla mõisast asundustalu. Pärast sõda töötas ta Koikla koorejaamas tehnikamehena. Rohi oli keskmist kasvu sale mees, aga rohkem on mul meeles nikeldatud jalgadel aurukatel, mille rattaid Jaan keeras,” meenutas Aav.