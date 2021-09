Eesti rotariaanid kogunesid Saaremaal

Saaremaal on Allese sõnul Eesti vanuselt neljas klubi, mis loodi juba 1992. aastal. Praegu on klubil 31 liiget. Paraku teeb liikmeskond Allese sõnul vähikäiku, kuna liikmed vananevad, lahkuvad meie seast ning noori ei tule peale. Ta tõi näite, et kui tema oli kohaliku klubi president 2008. aastal, oli liikmeid 43. Siiski on Allese optimistlik ning usub, et liikmeskond keerab taas tõusule. Eestis on rotariaanlus juba tõusuteel. Klubide arv on tõusnud 20-ni. Allese ütles, et klubi moodustada pole lihtne, sest organisatsiooni reeglite järgi peab klubis olema vähemalt 25 liiget. Heategevuseks suunatav raha tuleb Rotary klubides Allese sõnul liikmemaksudest.