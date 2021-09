“Populaarseimad kohad on olnud mõned Tallinna ja Tartu spaahotellid, aga tarbimisgeograafia on tegelikult lai ja kaarte on kasutatud kõikides Eestimaa piirkondades,” ütles PAI kampaania üks algataja Siiri Rannama. PAI algatust on toetanud kokku 4899 annetajat, kes valdavalt on eraisikud.