Koroona jõudis uude riigigümnaasiumisse

“Lähtusime järgmistest juhistest, mille on meile edastanud terviseamet,” ütles Saaremaa gümnaasiumi (SG) direktor Ivo Visak. “Meie ei tea, kuidas õpilane nakatus, kuid teame, kellega ta on potentsiaalselt koolis kokku puutunud. Sellest lähtuvalt on ka kooliõde tegutsenud.”