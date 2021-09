Mul on üks sõber, kes harrastab ühistranspordis “hajutamispoliitikat” oma suveräänsel moel juba aastakümneid. Ta nimelt sõidab tihti töö asjus Tallinna ja Tartu vahet, eelistades seda teha liinibussiga ning maksab alati kinni ka kõrvalistme, et sinna keegi ei istuks. Ta pole misantroop ega ülekaaluline, ta lihtsalt väärtustab neid bussis veedetud tunde kui aega iseendale ega pea paljuks paariteistkümmet eurot välja käia selle eest, et võõras inimene tema kõrvale nihelema, matsutama, kõrvaklappidest väljakrigisevat muusikat kuulama jne ei tuleks. Ta ostab endale ruumi ehk privaatsust ja esindab trendi, mis vähemasti lähiaastateks annab Saaremaa kui sihtkoha trumpidele – palju imelist loodust ja vähe inimesi – hoopis uue mõõtme.

Tähtis isiklik ruum

Sel suvel koostas Kayak Euroopa saartest kui võimalikest sihtkohtadest pingerea ning kategoorias “Parim saar privaatseks ja eraldatud puhkuseks” mahub esinelikusse eestimaiseid saari koguni kaks: Hiiumaa on esikohal ja Saaremaa neljas. Kellele teadmiseks, kellele mäluvärskenduseks, et Kayak on üks Euroopa juhtivaid reisiportaale, mille tiiva alla kuulub ka Momondo, mis on kahtlemata tuttav kõigile, kes omal käel lennupileteid otsinud ja ostnud. See on märk sellest, et nüüdsest vaetakse patjade pehmuse, teenindajate võõrkeelte oskuse ja sõbralikkuse kõrval ka seda, kui palju reisijale sihtkohas isiklikku ruumi jäetakse. Mis toob meile aina rohkem jõukamaid puhkajaid – ja maailma paika loksudes teatava aja möödudes ka kaugemalt.

“Kus need intelligentsete vanemate ja toredate lastega Eesti pered küll enne olid?” “Puhkasid välismaal.”

Need on sedasorti puhkajad, kes peavad loomulikuks, et hinnalipikul kajastub nii sesoonsus kui ka privaatsus. Jõukamad kliendid omakorda tähendavad suuremat võimet tarbida, pealegi võin ma praktikuna kinnitada, et nende kundede ootusi, kellel kaukas veel krabisevat varuks, on lihtsam juhtida. Nende ootused lihtsalt on realistlikumad, kuna üldjuhul on nad maailma juba näinud. Seevastu neil, kes näppude vahel veeretades oma viimase euro ära annavad, võib olla kiusatus teenuse osutaja rihmaks jooksutada ehk võtta viimast. Kõlab karmilt, aga nii ta kipub olema.

Lõppev suvi meenutas Saaremaa turismis eelmist ehk suuresti täitsid tulemata jäänud välismaalastest tekkinud tühimikku kodumaised puhkajad. Salme viikingileidudest koostatud Saaremaa muuseumi näitus “Viikingid enne viikingeid” osutus täistabamuseks. Mina isiklikult tahan kiita nii ekspositsiooni interaktiivsust kui ka külastusjuhtide õhinat ja asjatundlikkust.

Eespool toodud tsitaadid ongi just külastusjuhtide omavahelisest dialoogist pärit.