“Sisuliselt on meil praegu kaks alternatiivset eelnõu. Vallavalitsuse algne, juba suvel volikogule esitatud eelnõu oli detailplaneeringut mitte algatada,” selgitas Leivategija. “Kuna volikogu polnud sellega päris nõus, otsustati see saata teisele lugemisele.”

Abivallavanem lisas, et volikogu nii koalitsiooni kui ka opositsiooni esindajad tõid välja, et kuna Kübassaarel on varem inimasustus olnud, siis ei peaks vald detailplaneeringu algatamisest kohe keelduma.

Jaan Leivategija ütles, et selle detailplaneeringu puhul on keskkonnaamet varem avaldanud arvamust, et kunagises talukohas võib ehitustegevus olla lubatav. Kõik tuleb aga hoolikalt uuesti üle vaadata. Kui keskkonnaameti otsus on positiivne, läheb vallavalitsus volikokku Kübassaare Kopli maaüksusel detailplaneeringu algatamise eelnõuga.