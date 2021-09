Ühel õhtul oled Sa “õnnelik” – tunned suurt soovi suhelda ning kurta oma raske saatuse ja elu üle. Teisel päeval oled “õnnetu”, sest nii paha on olla, üritad kaineks saada ja vajad lohutust. Nii kordub see päevast päeva, nädalast nädalasse, kuust kuusse. Ja lahendust ei ole, sest Sa ei suuda endale tunnistada, et vajad abi. Sa jätkuvalt usud ja loodad, et tuled ise toime.

Täna Sul võib-olla veel on töökoht, aga seegi on aja küsimus, sest ka Sinu tööandjal on närvid. Ka tema kannatusel on piirid. Ta on leppinud ja püüab mõista, et meil kõigil on raskeid aegu, ning usub ja loodab, et see möödub, aga küsimus on: kui kaua?

Lihtne on öelda, et võta end kokku ja otsi abi. Enda arvates võtad Sa end pärast iga tarvitamist kokku ja lubad endale, et see oli viimane kord ja rohkem seda enam ei juhtu. Sa ju tead, et Sina ei ole selline, nagu enamik sõltlasi – Sina saad ise hakkama.

Endise sõltlasena – tänaseks 20 aastat kainena, aga inimesena, kes ma iga päev elan teadmisega, et tagasilangus ohustab ka mind, ning kes ma aastaid olen vabatahtlikult üritanud teid kõiki aidata – julgen väita, et üldjuhul ükski meist, sõltlastest, ei saa ise hakkama.

Sõltuvus on haigus nagu kõik teisedki haigused ja selle kontrolli alla saamiseks vajame abi. Mida varem Sa oma julguse kokku võtad ja abi küsid, seda lihtsam on ka sellest haigusest välja tulla.

See haigus ei taba meid üleöö, see on ikka pikkade aastate jooksul tehtud töö ja vaeva tulemus ning sellest väljatulemine võtab samuti pikalt aega.

Armas sõber (sõltlane), ära iial unusta, et meie (lähedased, sõbrad) oleme sinu kõrval ja oleme valmis sind toetama, aga Sa pead tõesti ise siiralt, südamest tahtma ja soovima seda ringi purustada.