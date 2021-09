Homsest 102-aastane Selma Leesi on elurõõmus ja reibas

PIKA ELU JA REIPA VANADUSPÕLVE SALADUS: “Kogu oma elu olen töötanud Kuresaare haiglas. Arvan, et eks mind on aidanud siin haigemajas valitsev tervislik õhkkond. Tõsi, tohtrid mind mõnikord ju putitanud on, kuid väga raskelt pole ma kunagi haige olnud,” ütleb Selma Leesi. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl