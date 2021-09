Kuidas mõjus koroona esimene laine sündimusele?

Valdavalt negatiivne

Kokkuvõtvalt saab tõdeda, et koroonapandeemia esimese laine mõju sündide arvule on olnud pigem negatiivne, kuigi riigiti on vähenemise ulatus erinev ning leidub ka riike, kus sündide arvu vähenemist polegi toimunud. Kuigi selle aasta olemasolevate andmete põhjal on näha, et ka Eestis on sündide arv vähenenud, siis varasema kahaneva trendi tõttu on koroonakriisi mõju seejuures siiski raske eristada. Pigem võib öelda, et olulist mõju hetkel ei paista.