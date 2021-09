“Meil on traditsioon, et käime alati perega suvelõpureisil,” rääkis Eve Tuisk. “Seekord olime Harilaiul ja seal me rannast pudeli koos kirjadega leidsimegi.”

Tuisu sõnul lebas pudel merepiirist mõni meeter eemal liivaluidetel. “Tähelepanu tõmbas, et pudel ei olnud korgita, vaid see oli hoolikalt kinni pandud,” ütles ta. “Kohe oli ka näha, et pudelis on midagi sees.”