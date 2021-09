Nooruk kihutas maanteel vähemalt 130 km tunnis

Piirkiiruse ületamise eest rohkem kui 40 km/h on karistusena ette nähtud rahatrahv kuni 1200 eurot, arest või juhtimisõiguse äravõtmine kuni kaheks aastaks.

Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Priit Sepp märkis, et piirkiirus on kehtestatud selleks, et tagada kõikide autojuhtide ja kaasliiklejate ohutus.