Elektrihinna tõus pigistab suurtööstusi

Saaremaa Lihatööstus OÜ juhatuse liige Kaie Rõõm-Laanet ütles, et võrreldes aastatagusega on elektriarved kasvanud 50 protsenti. Lihatööstusel kulub aastas 3700 megavatt-tundi elektrit. Pea kolmandiku võrra on tõusnud ka maagaasi hind, mida tööstus tootmisprotsessis suurel hulgal tarvitab.