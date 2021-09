60-aastane Aste kool õpetab maailma mõistma

Aste kooli sünnipäeva tähistamiseks on valitud kooli endise direktori Ants Tederi sünnipäev. Ants Teder alustas Aste kooli juhina tööd 1962. aastal. Tema eestvedamisel rajati maja ümber kaunis tammepark ja kooliaed. Pea kõik tolleaegsed õpilased mäletavad nn ÜKT- ehk ühiskasuliku töö tunde, mida pidi kooliaias kohustuslikus korras tegema igal suvel. Lindude pesakastid pargipuudel on kooli töökojas meisterdanud tänased õpilased.

Meie kooli põhiväärtused tulenevad nimest ASTE: hindame ausust, sõbralikku käitumist, tarkust õppida ning oleme alati valmis uusi teadmisi omandama ja ettevõtlikkust üles näitama. Need põhiväärtused on seotud õppeainete ja huvitööga. Eesmärk on, et põhiväärtusi kasutataks igal koolipäeval, igas ainetunnis ja õpilaste omavahelises suhtlemises.