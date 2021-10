Juhandid tõid koju parima Dueti preemia

Salme vallateatri lavastaja Maire Sillavee ütles Kadi raadio saatele “Keskpäev”, et “Pinki” oli huvitav lavastada ja on huvitav ka näitlejatel mängida. “Selles on väga palju kihte, mida lahti harutada nii vaatajate kui ka iseenda jaoks,” lausus ta.