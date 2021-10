Võistluste direktor Villi Pihl ütles, et heade aegade maksimumpublikut tänavu kindlasti raja äärde oodata ei ole. “Ühest küljest piirangute tõttu, teisest küljest on inimesed lihtsalt ettevaatlikumad,” lausus ta. Pihl lisas, et piirangute pärast saavad korraldajad erinevates kanalites küll fännidelt pahandada, aga neist pole paraku pääsu. “See pole korraldajapoolne kiusuajamine. Me peame neid järgima, et üritust läbi viia,” sõnas ta.