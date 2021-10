Hea Eeskuju preemia pälvis "mees nagu orkester"

"Martini parim iseloomustus kõlaks ehk "mees nagu orkester"," iseloomustas Hea Eeskuju tänavust laureaati Saaremaa gümnaasiumi õpetaja ja Martini mentor Diana Õun. "Ta teeb ju absoluutselt kõike. Laulab, näitleb, kirjutab muusikat, teeb videoid, käib looduses ja pildistab, purjetab jne."

Hea Eeskuju 2021 projektijuht Heleri Tähtre põhjendas konkursi žürii seekordset valikut Martini tegemistega kodukohas Kuressaares, tänu millele on tema nimi kogukonnale teada-tuntud.

Eeskuju ka mentoritele

"Tema saavutustena saab välja tuua edukad loodusteemalised uurimistööd ja loodusfotod, korduvad kaastööd ETV saatele "Osoon", mitu aastat teatrifestivali Saaremaa Miniteatripäevad korraldustoimkonnas osalemine, erinevad videod nii koolielust, loodusest kui ka Saaremaast ning kindlasti ka eduka õppetöö," ütles Tähtre.

"Ühesõnaga on ta seda sorti inimene, et kui sa ta peale mõtled, tekib tahes-tahtmata küsimus, kas on ka midagi sellist, mida ta ei oska," rääkis Õun. "Igatahes mina seda leidnud ei ole. Kõige sellega on ta ka minu eeskuju – sära ja tee asju, mis sulle meeldivad ja mida sa oskad ja nii ongi elu ilus!"

Martin Vesberg märkis, et on tänulik kõigile, kelle arvates ta äramärkimist vääris.

"Tegelikult arvan ma, et iga inimene on hea eeskuju, oleneb lihtsalt, kellele ja mis asjus," sõnas ta. "Me kõik ju oleme ja peamegi olema üksteisele eeskujuks ning seda tuleks alati meeles pidada. Minu eeskujud on minu vanemad ja sõbrad ning ma usun, et tegelikult on eeskujud igal inimesel."

Saaremaa inspireerib

Üleeile toimunud Hea Eeskuju galal lausus Martin aga, et teda inspireerib kõige ägedaga tegelema Saaremaa.

Facebookis avaldatud videos ütlevad klassikaaslased, et nad on Martinilt õppinud elu üht tähtsamat põhimõtet – aja puudumise üle ei tohi kunagi kurta, sest kui ikka soovi ja tahtmist on, leiab kõige jaoks aega... ja ka lollusi tuleb vahepeal teha!

Hea eeskuju autasu andis seekord üle Swedbanki esindaja Merje Klopets Alexela kontserdimajas toimunud noortekonverentsi Lahe Koolipäev raames. Swedbank pani ka konkursi võitjale välja 1700 euro suuruse stipendiumi.